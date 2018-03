Omdat er nog geen eindtijd voor de grote stroomstoring in Amsterdam in zicht is, gaat het Rijksmuseum vrijdag niet meer open. Het museum werd rond 11.00 uur ontruimd in verband met de uitval van elektriciteit. „We hopen u vanaf morgen weer te kunnen begroeten”, meldt het Rijks op Twitter. Op het moment dat tot evacuatie werd besloten, waren er 1500 bezoekers.

Wie een kaartje had voor het Rijksmuseum maar het pand moest verlaten, kan op vertoon van het ticket (met 9 maart als datum) op een andere dag terugkomen.