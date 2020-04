Rijksmuseum van Oudheden koopt 1000 jaar oude zilveren Vikingring

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft een zilveren Vikingring uit de tiende eeuw aan de collectie toegevoegd. De ring werd eind vorig jaar met een metaaldetector gevonden in een maisveld bij Hoogwoud, in de kop van Noord-Holland.

Het museum heeft het sieraad gekocht van de vinder. De regio van de vindplaats was vanaf de negende eeuw een uitvalsbasis voor Vikingen uit Scandinavië voor plundertochten naar verder landinwaarts gelegen steden. De ring was een losse vondst. Waarschijnlijk heeft een Viking het kleinood verloren tijdens zijn verblijf in het gebied. Soortgelijke ringen zijn gevonden in Engeland.

Omdat de ring een doorsnede heeft van 25 millimeter is hij erg groot om aan een vinger te dragen. Het museum gaat er daarom van uit dat het geen vingerring is, maar een miniatuurversie van een dikke gedraaide halsring, waarvan bekend is dat Vikingen die om hadden. Hij zal als hanger gedragen zijn, bijvoorbeeld aan een leren koordje om de hals. Daarop wijzen ook de slijtsporen, aldus het museum. Het is bekend dat Vikingen miniatuurversies van allerlei belangrijke bezittingen, zoals zwaarden en bijlen, als sieraad droegen.

Vondsten uit de tiende en elfde eeuw zijn in Nederland vrij zeldzaam. Het museum bereidt een tentoonstelling voor over de periode rond het jaar 1000, waarin deze ring te zien zal zijn. Nu al is hij online te bewonderen op de website van het museum, dat tijdelijk gesloten is wegens de coronacrisis.