Rijksmuseum Twenthe ruziet met handelaar over schilderij

Het Rijksmuseum Twenthe ligt in de clinch met een Londense kunsthandelaar over de aankoop van een werk van de 19e-eeuwse Engelse landschapsschilder John Constable.

Museumdirecteur Arnoud Odding kocht in 2018 een schilderij van kunsthandelaar Simon Dickinson. Hij maakte daarvoor naar eigen zeggen 2,9 miljoen euro over naar een rekeningnummer dat hij had gekregen van Dickinson. Die zei daarna dat het niet zijn rekeningnummer was, maar van fraudeurs die zich op een of andere manier hadden binnengedrongen in het e-mailverkeer tussen de twee partijen. Het geld zou zijn terechtgekomen op een neprekening in Hongkong.

Odding spreekt van een ‘man-in-the-middle-attack’, waarbij hackers zich toegang zouden hebben verschaft tot een van de mailservers. Maar hij benadrukt: „Ons systeem was veilig, wij waren up-to-date. We hadden aanwijzingen dat het bij Dickinson niet zo was.”

De zaak wordt uitgevochten voor een rechter in Londen. Daarom zegt Odding dat hij er niet veel meer over kan vertellen. Hij weerspreekt dat zijn Enschedese kunstinstelling is opgelicht: „Wij hebben het schilderij gewoon gekocht. Of Dickinson is opgelicht, moet de rechter zeggen.”

Het Rijksmuseum Twenthe had het betreffende werk van Constable overigens al in handen voordat het tot betaling overging.