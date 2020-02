Rijksmuseum Twenthe: Picasso, Matisse en hun lijnen

Rijksmuseum Twenthe in Enschede presenteert vanaf zondag, in samenwerking met Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster, een tentoonstelling van werk van Pablo Picasso en Henri Matisse. De lijnvoering is het thema.

„Lijnen geven betekenis aan vormen; lijnen hebben zoveel zeggingskracht, dat met een simpele pennenstreek een herkenbaar gezicht, figuur of object op papier kan worden gezet; lijnen scheiden hoofdzaak van bijzaak, kleden uit, tot alleen de essentie overblijft”, verklaart het museum.

Zeker na de uitvinding van de fotografie was de lijnvoering belangrijk, want die kon een sterk extra en eigen accent geven aan een afbeelding van de werkelijkheid. „Grote kunstenaars als Pablo Picasso en Henri Matisse, onderscheidden zich niet in de mate waarin zij de werkelijkheid natuurgetrouw hebben weergegeven, maar in de mate waarin zij tot het wezenlijke van de werkelijkheid door wisten te dringen”, aldus een woordvoerster.

Picasso & Matisse. Beauty is a line laat met de kunstwerken van genoemde kunstenaars en tijdgenoten ook zien dat de vorm van het kunstwerk „langzaam maar zeker de overhand heeft op de voorstelling”.

De expo is tot en met 24 mei te zien.