Rijksmuseum stelt vanaf woensdag mondkapje verplicht

Alle mensen vanaf 13 jaar die het Rijksmuseum in Amsterdam willen bezoeken, moeten daar vanaf woensdag een mondkapje op. „Veiligheid staat voorop”, zegt een woordvoerster van het museum.

De instelling gaat ervan uit dat de mensen de kapjes zelf meebrengen. De eerste dagen zal er wel naar een oplossing worden gezocht voor de mensen die er onverhoopt geen bij zich hebben.

In verscheidene musea was dinsdagochtend overleg over de nieuwe coronamaatregelen en ook over de wens van de burgemeesters van de drie grote steden en Eindhoven om mensen ook mondkapjes te laten dragen in andere publieke binnenruimten dan winkels, zoals musea.

Het Philips Museum in Eindhoven heeft inmiddels ook besloten vanaf woensdag mondkapjes verplicht te stellen, zo liet het weten.