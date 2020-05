Rijksmuseum opent met tijdsblokken voor beperkt aantal mensen

Als het Amsterdamse Rijksmuseum op 1 juni weer de deuren opent, kan er een beperkt aantal bezoekers tegelijk naar binnen. Het museum werkt met tijdsblokken en kaartjes zijn alleen online te koop. Ook worden er extra hygiënemaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt.

„Het is van groot belang dat we het museum weer kunnen openstellen voor het publiek”, zegt directeur Taco Dibbits. „Juist in deze tijd biedt kunst houvast. We zullen er alles aan doen om een bezoek aan het museum voor iedereen zo veilig en prettig mogelijk te maken.”

De tentoonstelling ‘Caravaggio-Bernini. Barok in Rome’ die op 14 februari opende, is nog te zien tot en met 7 juni. Alle musea in ons land zijn sinds 12 maart dicht.

Dibbits liet eerder weten dat het Rijksmuseum per week tussen de 800.000 en 1 miljoen euro aan inkomsten misloopt door de gedwongen sluiting in verband met de coronacrisis.