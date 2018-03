Rijksmuseum ontruimd door stroomstoring

In verband met een stroomstoring in Amsterdam wordt het Rijksmuseum ontruimd. Volgens een woordvoerster zijn de kunstwerken niet in gevaar, omdat een noodaggregaat de veiligheid garandeert. Wel zijn de zalen donker, waardoor de bezoekers worden geëvacueerd.

Dit verloopt volgens de zegsvrouw rustig. „Er is geen paniek.” Het is onduidelijk hoeveel bezoekers er binnen waren op het moment dat de stroom uitviel. De noodverlichting werkt wel, waardoor het museum niet helemaal in het donker is gehuld. Andere musea op het Museumplein hebben geen last van de storing.

Volgens Liander zijn meerdere postcodes in de stad getroffen. Het gaat om ruim 28.000 huishoudens. Ook de stoplichten werken niet en een deel van het tramverkeer is uitgevallen.

Hoe de stroomstoring precies kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Mogelijk is de hoofdleiding bij de Daniël Stalpertstraat geraakt door werkzaamheden, meldt de politie. De brandweer heeft eerder op de ochtend een brandje geblust in een elektriciteitskast op de Quellijnstraat, dat er mogelijk mee te maken zou kunnen hebben.

De politie heeft, zoals gebruikelijk bij grote stroomstoringen, extra agenten de straat op gestuurd.

Monteurs zijn onderweg om de storing in een elektriciteitsstation te verhelpen. Naar verwachting is het probleem rond 13.30 uur verholpen.