Rijksmuseum kort ontruimd geweest

Het Rijksmuseum in Amsterdam is woensdag deels ontruimd geweest in verband met een stroomstoring. Maar al tijdens de ontruiming werd de stroomvoorziening hersteld en kon het deel van de 2000 à 3000 bezoekers dat al buiten was of op weg naar de uitgang, weer terug naar binnen. Dat meldt een woordvoerster van het Rijks.

In het museum is ontruiming bij een stroomstoring standaardprocedure, omdat verlichting en klimaatbeheersing allemaal automatisch op de noodstand gaan. Volgens de woordvoerster verliep de evacuatie heel rustig en zaal voor zaal.

Op 9 maart vorig jaar werd het Rijksmuseum ook ontruimd, toen een groot deel van Amsterdam zonder elektriciteit zat.