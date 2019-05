„Rijksmuseum heeft 165 miljoen over voor Rembrandt”

Het Rijksmuseum Amsterdam is bereid 165 miljoen euro te betalen voor De vaandeldrager, een uit 1636 daterend meesterwerk van Rembrandt dat door de Franse bankiersfamilie Rothschild te koop wordt aangeboden. Dat schrijft de doorgaans welingelichte Franse kunsthistoricus Didier Rykner, meldt NRC.

In het door hem opgerichte tijdschrift La tribune de l’art publiceerde Rykner het artikel Nouveau Rembrandt Rothschild, nouveau scandale? Daarin hekelt de kunsthistoricus het Franse ministerie van Cultuur. Dat zou niks hebben ondernomen sinds de eigenaren van het schilderij, de kinderen van de in 2007 overleden Élie Robert de Rothschild, in juli 2018 lieten weten dat ze het schilderij voor 165 miljoen euro willen verkopen.

Volgens Rykner hadden de erven zich bij het ministerie gemeld in gezelschap van een advocaat van het Rijksmuseum. Als Frankrijk het schilderij niet wilde kopen, zou het Rijksmuseum bereid zijn dat te doen. „Wat heeft het ministerie de afgelopen negen maanden gedaan? Niets”, schrijft Rykner.