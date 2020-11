Rijksdeel Bibliotheca Philosophica Hermetica naar Allard Pierson

Het Rijksdeel van de Bibliotheca Philosophica Hermetica keert terug naar Amsterdam. De unieke verzameling van 10.000 manuscripten en gedrukte werken over de hermetische traditie gaat naar het Allard Pierson, het museum en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam. Dat heeft de minister van OCW besloten. De afgelopen tien jaar was de collectie ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland in Den Haag.

De Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) is een verzamelnaam voor filosofisch-religieuze en praktisch-esoterische teksten die zijn ontstaan in het hellenistische Egypte, en die hun ingang vonden in zowel de joodse, christelijke als Arabische cultuur. De BPH bevat vele, vaak zeldzame en unieke werken over onder meer Rozenkruisers, alchemie, mystiek, gnosis, soefisme, kabbala, antroposofie, vrijmetselaars en de heilige graal.

De collectie is ontstaan als privébibliotheek van de Amsterdamse ondernemer Joost Ritman. In 1984 werd de bibliotheek publiek toegankelijk. Onder leiding van conservator en later directeur Frans A. Janssen (1983 tot 2002) groeide de collectie en werd de bibliotheek een belangrijke wetenschappelijke onderzoeksinstelling.

In 2005 verwierf de Nederlandse staat een belangrijk deel van de bibliotheek. Sinds 2010 draagt de KB zorg voor het Rijksdeel van de BPH. Tien jaar later keert de collectie terug naar Amsterdam. Het Rijksdeel van de BPH zal in de loop van 2021 beschikbaar zijn, zowel voor onderzoekers uit binnen- en buitenland, als voor geïnteresseerd publiek.