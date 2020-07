Rijks stuurt ‘Nachtwacht’ op reis langs seniorencomplexen

Bewoners van dertig verpleeg- en verzorgingshuizen door heel Nederland kunnen een week lang genieten van een levensgrote foto van de Nachtwacht. Het Rijksmuseum stuurt het meesterwerk van Rembrandt op tournee, omdat senioren nu niet of nauwelijks zelf naar het museum kunnen komen in verband met corona.

In elk seniorencomplex blijft de Nachtwacht, een foto met de hoogste resolutie, een week staan op een centrale plaats. Daaromheen biedt het Rijksmuseum een begeleidend programma aan met uitleg en voor elke bewoner een pakket met informatie over het kunstwerk en de kunstenaar.

De afmeting is gelijk aan de echte Nachtwacht, dus inclusief lijst 400 centimeter hoog en 475,5 centimeter breed. Er zijn drie van dit soort grote foto’s, die elk naar tien seniorencomplexen zullen afreizen.

De eerste Nachtwacht is woensdag geïnstalleerd in het Dr. Sarphatihuis in Amsterdam. Het museum heeft verder aanmeldingen binnengekregen van andere locaties in Amsterdam, Zaandam, Zaandijk, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle, maar heeft plaats voor nog meer verpleeg- en verzorgingshuizen.