Rijks koopt buste Willem van Oranje

Op een veiling in Parijs heeft het Rijksmuseum in Amsterdam onlangs een zeldzame buste gekocht van Willem van Oranje. Het beeldje stamt uit 1620 en is gemaakt door de Amsterdamse stadsbeeldhouwer Hendrick de Keyser (1565-1621). De buste is nu voor het eerst te zien op de expositie Willem van Oranje is hier! in Museum Prinsenhof in Delft, maakte het Rijksmuseum bekend.

De bronzen buste, waarvan nog twee afgietsels bekend zijn, is 15 centimeter hoog. Het borstbeeld is gebaseerd op het terracotta-ontwerp voor het grafbeeld van de prins op zijn sterfbed. De Keyser maakte ook het praalgraf van de prins van Oranje in de Nieuwe kerk in Delft.

Het beeldje komt uit de nalatenschap van de kleurrijke Parijse kunstverzamelaar Juan (Johnny) de Beistegui. Het Rijksmuseum kon het aanschaffen met geld van de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting.

De buste is een luxe Oranje-souvenir, dat volgens het museum in een kleine oplage moet zijn gegoten voor Oranjegezinden of voor leden van de Staten-Generaal die bij de bouw van het praalgraf in Delft betrokken waren.