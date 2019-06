Rijks kiest 563 werken voor zomerexpositie

Voor de zomerexpositie Lang Leve Rembrandt heeft het Rijksmuseum 563 werken geselecteerd die zijn geïnspireerd op het werk van de zeventiende-eeuwse meester. In totaal stuurden meer dan achtduizend mensen, jong en oud, vanuit de hele wereld een kunstwerk in voor de tentoonstelling. De geselecteerde kunstenaars openen de expositie zelf op 15 juli, de verjaardag van Rembrandt van Rijn.

Een groot aantal deelnemers portretteerde hun geliefde, kind, vader of moeder, een vriend of zichzelf. Veel mensen gebruikten volgens het museum een bestaand schilderij of bekende ets van Rembrandt als inspiratiebron. De jury selecteerde uiteindelijk onder meer negentig verschillende versies van de Nachtwacht, 260 kinderkunstwerken en 118 portretten van Rembrandt. De jongste kunstenaar die mag exposeren is vier jaar oud en de oudste in de negentig.

Bijna negenhonderd kinderen deden mee. Ook kunstenaars uit landen als Azerbeidzjan, Armenië, Canada, Iran, Japan, Portugal en het Verenigd Koninkrijk hebben werken ingestuurd.

De expositie is tot en met 15 september te zien in de Philipsvleugel.