„Rijks heeft plek voor 5 miljoen bezoeken”

„We krijgen dit jaar meer dan 2 miljoen bezoeken. Maar het gebouw kan er makkelijk 5 miljoen aan. Er is genoeg om verliefd op te worden.” Dat zegt directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum in een interview met Het Parool. „Onze collectie telt meer dan één miljoen objecten. En het is een heel groot gebouw waar je eindeloos doorheen kan dwalen.”

Hij vindt dat het Rijksmuseum niet alleen een collectie moet tonen, maar ook een ontmoetingsplaats moet zijn. Dat het museum ook veel toeristen trekt, tot onvrede van menig Amsterdammer, vindt Dibbits alleen maar goed. „Amsterdammers zijn zelf enorme reizigers - door de eeuwen heen. Dan kunnen we niet tegen anderen zeggen: jullie mogen niet meer naar ons komen. (..) Ik denk niet dat de toeristen die voor het Rijksmuseum komen, de mensen zijn die voor overlast zorgen.”

Als het aan Dibbits ligt, zet het stadsbestuur vol in op cultuurtoerisme. „Dan komt er een stroom bezoekers op gang die respect heeft voor de stad.”

Ook jongeren zijn wat hem betreft van harte welkom, ook al ergeren veel mensen zich aan hun mobieltjesgebruik. Dibbits juicht dat juist toe. „Scholieren die foto’s maken op Instagram of Snapchat zijn de hele dag bezig met esthetiek en compositie. Dat zie ik als winst. (..) Wij hebben bijvoorbeeld ‘SnapGuide’. Daarmee kunnen scholieren via Snapchat op hun telefoon beter naar kunst kijken. Zo stellen vloggers op SnapGuide de vragen die vroeger op zo’n saai stukje papier stonden.”

De museumdirecteur maakt een vergelijking met lang geleden: „Nu kijken we op Instagram naar het leven zoals we dat willen zien. Vier eeuwen terug hadden we daartoe schilderijen.”