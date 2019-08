Rijk sleept Smallingerland voor de rechter

De Raad van State oordeelt deze donderdag in een rechtszaak van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegen de Friese gemeente Smallingerland vanwege een verandering in het gemeentelijke bestemmingsplan.

De gemeente veranderde vorig jaar juli het bestemmingsplan voor het buitengebied, zodat nieuwe gaswinning onmogelijk werd. Het ministerie vocht die wijziging aan.

Door het stilaan dichtdraaien van de gaskraan in Groningen komen andere locaties, zoals in de gemeente Smallingerland (56.000 inwoners), in beeld.

De zaak is opmerkelijk: niet eerder sleepte het Rijk een gemeente voor de hoogste bestuursrechter rond de Nederlandse gaswinning.

De Raad van State oordeelt donderdag niet alleen over de rechtsgeldigheid van het bestemmingsplan, maar ook over de vraag wie er fout zit, de gemeente of het ministerie.