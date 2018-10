„Rijk mee laten betalen aan drugsafvalkosten”

Gemeenten en een aantal landelijke organisaties willen dat het Rijk grondeigenaren weer financieel tegemoetkomt bij het opruimen van drugsafval. Het aantal dumpingen neemt elk jaar toe, schrijven ze aan de Tweede Kamer. „Daarmee groeit het landelijke probleem gemeenten en de samenleving boven het hoofd.”

De opruimkosten kunnen oplopen tot in de tienduizenden euro’s. VNG, Landschappen NL, Natuurmonumenten, P10, Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en Unie van Waterschappen (UvW) willen een vereenvoudigde versie van de regeling terug die eerder dit jaar afliep. Daarin werd maximaal de helft van de kosten door de overheid gecompenseerd.

„Boeren, boswachters, ondernemers en inwoners worden steeds vaker geconfronteerd met giftig drugsafval dat op hun terrein is gedumpt door criminelen”, schrijven de organisaties. „Een triest dieptepunt is inmiddels bereikt met dumpingen en brandstichtingen in woonwijken.”