‘Rijk, kom met noodfonds voor Kinderdijk en ander erfgoed’

De organisatie achter het UNESCO Werelderfgoed in Kinderdijk luidt de noodklok over het onderhoud van de molens. Normaal wordt dat vrijwel geheel betaald uit de inkomsten van het toerisme. Maar door de corona-uitbraak is die inkomstenbron opgedroogd.

Directeur Cees van der Vlist roept het Rijk op een overbruggings- en garantiefonds op te richten voor het noodzakelijke onderhoud, niet alleen in Kinderdijk maar voor al het cultureel erfgoed in Nederland. Van der Vlist sluit zich daarmee aan bij de taskforce van de culturele sector. Die pleitte ook al voor een noodfonds.

In Kinderdijk moet alleen al dit jaar voor 2 miljoen euro aan de molens worden verspijkerd. „Het uitstellen van onderhoud aan onze molens is geen optie. Overheid: toon u een goed rentmeester”, zegt Van der Vlist.