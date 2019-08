Rijgedrag blijft bron van zorg

Ook in 2017 ontstonden de meeste dodelijke verkeersongelukken op rijkswegen door onveilig rijgedrag.

Dat concludeert het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek deed naar dodelijke ongelukken in 2017. Dat waren er 63.

„De meeste ongevallen ontstonden door onoplettendheid of bewust risicogedrag van de weggebruiker op een weg die weinig ruimte biedt voor menselijke fouten”, aldus het instituut. In 2015 en 2016 kwam het SWOV tot soortgelijke conclusies. Het rijgedrag van automobilisten blijft daarmee een bron van zorg.

Aanrijdingen waarbij de bestuurder van de snelweg raakte en met de auto tegen een boom of in een greppel tot stilstand kwam, kwamen in 2017 het meeste voor: 25 keer. Het overzicht van het SWOV toont verder 21 fatale kop-staartbotsingen. Acht mensen kwamen om het leven bij frontale botsingen. Bij twee daarvan was een spookrijder betrokken.

Van de overleden inzittenden waarvan het gordelgebruik bekend was, droeg eenderde deel geen autogordel. „Schrikbarend”, reageert het SWOV, „helemaal omdat veel verongelukte automobilisten bewust de gordelverklikker hadden omzeild.”

Opmerkelijk is dat het SWOV constateert dat de begin- en eindpunten van de railconstructies langs de snelweg niet altijd conform de richtlijnen zijn geplaatst, waardoor voertuigen op de rails kunnen komen of achterlangs naar een obstakel kunnen rijden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderschrijft die bevinding: weginspecteurs stelden in 2017 en 2018 al honderd tekortkomingen vast aan de beginpunten van geleiderailconstructies.

De komende maanden gaat Rijkswaterstaat uit voorzorg nog de begin- en eindpunten van ruim 8000 kilometer rails opnieuw bekijken.