Rijen wachtenden voor Designer Outlet Roermond

In het Designer outlet Center (DOC) in Roermond is de toestroom van Duitsers donderdagmiddag zo snel toegenomen, dat het merkendorp mensen mondjesmaat moest binnenlaten. Er mogen donderdag niet meer dan 3000 mensen in het DOC rondlopen, en dat aantal was rond 14.30 uur al bereikt. Voor de ingang stonden rijen mensen te wachten tot ze binnen mochten.

Antoin Scholten, voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord en burgemeester van Venlo, zei dat koopjestoeristen moeten wachten zodra er 3000 mensen binnen zijn in het DOC. Inmiddels zijn de wegen en parkeerplaatsen rond het DOC behoorlijk vol. Verkeersregelaars proberen het drukke verkeer in goede banen te leiden.

Ook rond de Maasplassen in Roermond liepen de wegen vol. De campings lijken behoorlijk gevuld, er staan veel auto’s met witte kentekenplaten op de parkeerplaatsen en in de bermen. Op het water is er veel recreatief verkeer van boten en watersurfers.

In Venlo werd de drukke Lomstraat afgesloten. Toch noemde Scholten rond 14.30 uur de situatie in beide steden nog overzichtelijk. „Een pak van mijn hart”, zei hij.

„Het is goed te doen”, zei hij donderdagmiddag. „De drukte is niet te vergelijken met voorgaande Hemelvaartsdagen. Maar we zijn er nog niet. Duitsers komen met Hemelvaart altijd wat later op gang.”

Hij waarschuwde dat het ook komende zondag nog druk kan worden. „Alle dagen waarop in Duitsland de winkels dicht zijn, vormen voor ons aandachtspunten. Zondag wordt het dus weer spannend.”