Rijdende melkboer Nieuwerkerk aan den IJssel stopt ermee

Nog even en dan komt er in Nieuwerkerk aan den IJssel geen rijdende melkboer meer aan de deur. De 66-jarige Koos Seegers stopt er binnenkort mee. Zijn klanten zijn dan voortaan aangewezen op de supermarkt.

Als jongen van 7 jaar moest hij zijn vader al helpen. Die was melkboer, net als diens vader. Een echt melkboerengeslacht dus. Op zijn vijftiende werd Koos van school gehaald en begon hij voor zichzelf.

Dat ging toen anders dan nu?

„Mijn opa ging nog met paard en wagen langs de deur. Vader deed het met een driewieler, een zogeheten ”ijzeren hond”. Ik ook nog even, maar al gauw werd het een eenvoudige winkelwagen. Nu is het echt een luxe exemplaar met een echte koeling, hoewel deze nu aardig op leeftijd is.”

Was u de enige rijdende melkboer in Nieuwerkerk?

„Ik kan me de tijd heugen dat het er wel dertien waren. Dat was in de tijd dat er nog geen supermarkten waren. Ik ben begonnen met alleen de ’s-Gravenweg. Die is best heel lang. Ik ging van huis tot huis en van deur tot deur. Dat was in de tijd dat iedereen nog thuis was. Ik bracht alles binnen, tot in de koelkast. Was iemand niet thuis, dan lag er wel briefje met wat er nodig was. Nu zijn er zoveel villa’s aan de ’s-Gravenweg gebouwd, met een kolossaal hek ervoor. Bijna niemand is meer thuis. Je komt niet eens meer door het hek. De mensen gaan nu naar de supermarkt of laten de boodschappen thuis bezorgen door Albert Heijn of Picnic. Al jaren bezorg ik in heel Nieuwerkerk aan den IJssel. Hoewel dat ook minder is geworden. Mijn klandizie bestaat nu voor 85 procent uit bedrijven en nog maar voor 15 procent uit particulieren. Bedrijven willen graag koude dranken uit de koeling. In Hitlandpark gaat het soms wel om twintig kratten bier per keer.”

Loopt de wekker niet wat vroeg af?

„Elke dag ver voor zes uur. Dan staat de bakker al met brood voor de deur. In het begin hielpen mijn drie jongens de winkelwagen klaar maken door flessen te sorteren, te laden en te lossen en later op de dag met nabezorgen. Drie keer per week brengt de melkboer verse melk en regelmatig wordt de wagen aangevuld met non-food, houdbare producten. Ook verkoop ik in de wagen de krant. Ik moet er nu mee stoppen, vanwege twee versleten heupen.”

Is de rijdende winkelwagen een uitstervend verschijnsel?

„In Rotterdam-Oost is er nog een. In Gouda, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle is niet een meer. Ik weet dat er in het noorden van het land nog wel zijn. Maar hier is het dus einde verhaal.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws