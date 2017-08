Rij-Instructeur drinkt en botst tegen auto

Een rij-instructeur met een slok te veel op is tegen een personenauto gebotst op de Leidse IJsselmeerlaan. Hij begeleidde in een auto een leerlinge op de motor. De politie in Leiden heeft de man aangehouden.

De leerlinge en de rij-instructeur stonden voor het stoplicht toen de instructeur op een tussenliggende auto botste. Daardoor schoot die auto naar voren en raakte de leerlinge. De vrouw slingerde van haar motor en raakte lichtgewond. De twee auto’s liepen flinke schade op.

Alle betrokkenen bij het ongeval moesten blazen en tot grote verbazing van de politie had de rij-instructeur te veel gedronken. Het gaat om 310 ugl, dat is ongeveer drie glazen bier. De instructeur moest na het incident woensdag mee naar het politiebureau, maar is donderdag weer vrijgelaten.