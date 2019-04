Rieu geeft 700 ton staal voor Notre-Dame

Ook violist André Rieu is diep geschokt door de brand in de Notre-Dame in Parijs en zal 700 ton staal doneren voor de wederopbouw van de majestueuze kathedraal, die maandag voor een groot deel afbrandde. Dat heeft hij via Twitter laten weten.

„Het staal is gebruikt voor het decor van Slot Schönbrunn bij Wenen”, schrijft Rieu bij een foto waarop hij de stalen stellages toont. De violist heeft de afgelopen jaren een wereldtournee gemaakt met deze replica op ware grootte van het Weense kasteel. Het is een van de grootste decors die ooit voor een reizende show is gemaakt: 125 meter breed, 30 meter diep en 35 meter hoog.

„Hiermee kan de steiger worden gemaakt voor de restauratie van de prachtige kerk”, belooft de 69-jarige Limburgse muzikant.