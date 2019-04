Ridouan T., de nieuwe Holleeder

Ook na de arrestatie maandag van zes verdachten van de aanslag op De Telegraaf vorig jaar duikt zijn naam onmiddellijk op: Ridouan T. (41). Wie is deze in Vianen opgegroeide misdadiger van Marokkaanse komaf? Portret van de nieuwe Holleeder.

Op 17 april 2016 stuurt Ridouan T., in de optiek althans van justitie, een explosief berichtje naar zijn handlanger Rico de Chileen, een andere beruchte hoofdrolspeler in de cocaïnemaffia.

„Sir, zullen (we) die kk Plooij laten slapen?” vraagt Ridouan T. In de onheilspellende boodschap, waar NRC Handelsblad recent over berichtte, verwijzen de letters kk naar het scheldwoord kanker. ”Laten slapen” is onderwereldjargon voor uit de weg ruimen. En met Plooij wordt aanklager Koos Plooij bedoeld, een van Nederlands bekendste misdaadbestrijders.

Rico de Chileen reageert terughoudend op het voorstel van Ridouan T. om de officier van justitie om te brengen. „Haha, Hermano Sir. Dat zijn echte gedachtes, maar nee. Wachten en kijken of we het anders kunnen doen. Wij hadden dat toen tegen mensen gezegd en kregen zwaar hoofdpijn!!! We moeten scherp en tactisch te werk gaan!!”

Dronken

Het misdadige voorstel van Ridouan T. legt het meedogenloze karakter van de man bloot. Diezelfde aprildag in 2016 blijkt ook zijn kennelijke bloeddorstigheid. Een paar uur na de moord op crimineel Samir Erraghib lijkt T. alweer te zinspelen op een andere liquidatie, meldde dagblad Het Parool in februari dit jaar. Op een vraag van een handlanger of hij klaarblijkelijk al wat is bijgekomen van de liquidatie antwoordt T. volgens justitie in een versleuteld (en later door de recherche gekraakt) bericht: „Haha, van wat broertje? Ben top. Heb mijn Nikes aan en ben aan het jagen. Hahah, ben al dronken broertje en heb bloed nodig. Niks anders.”

Familielid

Justitie verdenkt Ridouan T. van een reeks moorden in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld. Hij is mogelijk betrokken bij de moord op misdaadblogger Martin Kok in december 2016. De 49-jarige Kok, die in het verleden veroordeeld werd in twee moordzaken, werd doodgeschoten bij een seksclub in Laren. De onbesuisde en moedige Kok, een wat vreemde eend in de bijt in het wereldje van misdaadverslaggevers, was een van de eersten die onverbloemd berichtten over de handel en wandel van Ridouan T.

Ridouan T. is vermoedelijk ook het brein achter de moord vorig jaar op Reduan B. Hij is de broer van kroongetuige Nabil B., die een reeks belastende verklaringen over T. heeft afgelegd. Reduan B. werd in zijn bedrijfspand in Amsterdam op klaarlichte dag doodgeschoten.

Dat een familielid moet boeten voor het uit de school klappen van een kroongetuige schokte de autoriteiten. „Deze moord (op de broer van kroongetuige Nabil B., JV) is een regelrechte aanslag op het Nederlandse strafrechtsysteem. Iemand die bereid is te verklaren over de georganiseerde misdaad, moet niet alleen vrezen voor zijn eigen leven, maar ook voor dat van zijn naasten”, stelde het openbaar ministerie onlangs in het strafproces tegen de moordenaar van Reduan B.

De Amsterdamse rechtbank veroordeelde de dader, Shurandy S., in januari tot een celstraf van twintig jaar. S. zou 100.000 euro voor zijn moordklus in het vooruitzicht zijn gesteld. De cocaïne gebruikende S. vertelde dat hij in de periode voorafgaand aan de liquidatie kampte met gevoelens van somberheid en zelfhaat.

Ridouan T. opereert in een wereld van jongemannen, niet zelden van Marokkaanse komaf, die grof geweld omarmen. Ruzies in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld, vaak over drugshandel, hebben afgelopen decennium al tientallen levens geëist. Het wrangst zijn de zogeheten vergismoorden. In hun dodelijke haast kozen schutters afgelopen jaren meer dan eens per ongeluk het verkeerde doelwit.

Recordbedrag

Grote vraag is: Waar zit Ridouan T. ondergedoken? Leeft hij nog wel? De misdadiger is vooralsnog onvindbaar. Op een van de foto’s die van hem op de nationale opsporingslijst prijken, kijkt T. vanaf een strand grijnzend in de lens. Justitie looft het recordbedrag van 100.000 euro uit voor de tip die leidt tot de arrestatie van Nederlands meest gezochte misdadiger. Zijn vermeende kompaan Rico de Chileen zit wel achter slot en grendel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een of meer liquidaties en riskeert een levenslange celstraf.

Verdachten van aanslag op De Telegraaf opgepakt

De politie heeft maandagochtend zes verdachten opgepakt in verband met betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf in juni 2018. Daarnaast pakte de politie nog zes anderen op in verband met het stelen of helen van voertuigen die gebruikt zouden moeten worden voor ernstige misdrijven.

Bij de arrestatie van de twaalf verdachten, in de leeftijd van 20 tot 27 jaar, werd onder meer de Dienst Speciale Interventies (DSI) ingezet. Ridouan T., het vermeende brein achter de aanslag op het Telegraafgebouw, is nog altijd voortvluchtig.

Bij de aanslag forceerde iemand met een busje een gevel van het Telegraafkantoor. Vervolgens werd die auto in brand gestoken. Onder meer onderzoek naar de jerrycans en brandstof zorgde voor een doorbraak in het onderzoek, zei de Amsterdamse recherchechef Olivier Dutilh dinsdag in De Telegraaf.

Bij het doorzoeken van woningen en loodsen in onder meer Zwanenburg, Houten, Utrecht, Den Haag, Nieuwegein en Amstelveen zijn voertuigen, auto-onderdelen, benzine, gestolen scooters, motoren en volgapparatuur in beslag genomen.