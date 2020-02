Ricoh ontdaan door ontploffing poststuk Kerkrade

Medewerkers van het bedrijf Ricoh zijn erg ontdaan door de ontploffing van een briefpakket woensdagochtend bij het zogenoemde Shared Service Center van het bedrijf in Kerkrade. „Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar de betrokkenen zijn uiteraard erg geschrokken”, meldt Ricoh in een statement. De onderneming is vooral bekend van kopieerapparaten en printers.

In het pand aan de Wiebachstraat zit een postsorteercentrum van Ricoh voor de zakelijke markt. „Op dit moment zijn op locatie de nodige hulpdiensten aanwezig. Wij bieden hen alle ruimte om zo goed mogelijk hun werk te kunnen doen”, aldus Ricoh. „Onze eerste zorg gaat uit naar onze medewerkers. Wij staan in nauw contact met hen om de juiste steun te kunnen bieden.”