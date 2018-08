„Rico Verhoeven riep Klaas Otto tot de orde”

Kickbokser Rico Verhoeven is bij No Surrender-oprichter Klaas Otto langsgegaan. Volgens Verhoeven om tegen hem te zeggen dat Otto zijn vriend Danny van der G. niet meer in elkaar moet slaan. Volgens Otto om te zeggen dat hij zich niet met de scheiding van Van der G. en zijn vrouw mocht bemoeien.

Dat kwam donderdag naar voren tijdens de rechtszaak tegen de vijftigjarige man uit Bergen op Zoom. Otto staat terecht voor onder meer brandstichting, witwassen, afpersing en bedreiging. Hij zou onder anderen Van der G. hebben bedreigd en mishandeld. Van der G. en Verhoeven zijn vrienden van elkaar. De ontmoeting tussen Verhoeven en Otto zou een paar jaar geleden zijn geweest.

Otto ontkent dat hij Van der G. heeft mishandeld. De twee zouden een conflict hebben gehad over de reparatie van een oldtimer.