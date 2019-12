‘Rico de Chileen spilfiguur in goed geoliede organisatie’

Richard R., alias Rico de Chileen, heeft een „goed geoliede” misdaadorganisatie geleid, die zich toelegde op grootschalige cocaïnehandel, witwassen en het plegen van liquidaties. Die positie bezorgde hem een luxeleven, dat hij doorbracht in villa’s en dure hotels in Dubai, Spanje, Chili en Colombia. R. beschikte over een wagenpark ter waarde van ruim een miljoen euro.

Dat is het beeld dat het Openbaar Ministerie schetste tijdens een inleidende zitting tegen R., in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. R. leidde zijn organisatie samen met criminele kopstukken als Ridouan Taghi, Naoufal F. en maffiabaas Raffaele Imperiale, aldus het OM. De voortvluchtige Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieonderzoek Marengo. F. is in juli veroordeeld tot levenslang wegens het aansturen en organiseren van de liquidatie van Iraniër Ali Motamed.

De organisatie van de 46-jarige R. en zijn handlangers is niet één vastomlijnde groepering, maar bestaat uit verschillende samenwerkingsverbanden. „R. is daarin de spilfiguur, de leider”, aldus het OM. Met Taghi had R. een bijzondere en innige band, zo zette het OM uiteen. In onderlinge berichten gaven ze aan elkaar onvoorwaardelijk te helpen en steunen.

Samen beschikten zij volgens justitie over leven en dood en werkten zij een lijst af „van vijanden en rivalen die moesten worden uitgeschakeld”. In de lopende zaak wordt R. niet vervolgd voor concrete moordzaken. Taghi wordt in Marengo wel een reeks liquidaties aangewreven; een aantal moordopdrachten zou hij samen met R. hebben uitgevaardigd.

Cruciaal bewijs tegen R. bestaat uit PGP-berichten (Pretty Good Privacy), die door specialisten van justitie zijn ontcijferd. Dergelijke berichten spelen in vrijwel alle strafzaken rond Taghi en de zijnen een doorslaggevende rol. R. heeft volgens het OM nog geen enkele verklaring van betekenis afgelegd.

R. werd in oktober 2017 gearresteerd in Chili en aan Nederland uitgeleverd. De inhoudelijke behandeling van de zaak gaat naar verwachting in juni plaatsvinden