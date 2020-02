Rico de Chileen blijft in de cel

Richard R., beter bekend als Rico de Chileen, blijft de komende maanden in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald. Justitie verdenkt R. (46) van het leiden van een misdaadbende die zich toelegde op het plegen van liquidaties. R. zou samen met Ridouan Taghi aan het hoofd hebben gestaan van de organisatie.

Woensdag vond in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp de inmiddels negende inleidende zitting in de zaak tegen R. plaats. De Chileense Amsterdammer werd in oktober 2017 in zijn geboorteland opgepakt en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Sindsdien zit hij in een cel in de extra beveiligde gevangenis (EBI) in Vught. Behalve van het leiden van de moordbende verdenkt het Openbaar Ministerie R. van witwassen.

Concrete moordzaken zijn in de lopende zaak niet opgenomen, maar het OM heeft eerder al kenbaar gemaakt dat het werkt aan een tweede zaak, waarin dat wel het geval is. R.’s advocaat haalde die zaak die mogelijk boven de markt hangt nog eens aan. „Daar is tijdens deze en de vorige zitting niet meer over gesproken door het OM.” Mede daarom had hij om schorsing van het voorarrest gevraagd. Hij vindt de duur daarvan „onredelijk lang”.

De raadsman beklaagde zich er onder meer over dat R.’s verblijf in de EBI de voorbereiding van het proces moeilijk maakt. R. zelf vroeg de rechtbank ook om hem vrij te laten. „De gezondheid van mijn moeder is heel slecht, ze heeft twee hartaanvallen gehad. In de gevangenis kan ik haar niet eens een omhelzing geven.” De rechtbank zag echter nog voldoende ernstige bezwaren om hem vast te houden, de vrees bestaat onder meer dat hij zal vluchten.

R. wordt niet vervolgd in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is. Na lang voortvluchtig te zijn geweest, werd Taghi december in Dubai gearresteerd. Zijn arrestatie werd slechts enkele uren na de vorige zitting van R. bekendgemaakt.

Op 15 april vindt een laatste tussentijdse zitting plaats. Vanaf begin juni heeft de rechtbank vijf dagen uitgetrokken voor het inhoudelijke proces.