Rico de Chileen blijft in de cel

De 45-jarige Richard R., alias Rico de Chileen, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank Amsterdam woensdag bepaald, aan het slot van de zevende inleidende zitting in de strafzaak tegen R. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem onder meer van het leiden van een criminele organisatie die zich toelegde op het plegen van moorden. R. zou de organisatie hebben aangevoerd met de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi.

Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen tegen R. te ernstig om hem zijn proces, voorzien voor volgend jaar, in vrijheid te laten afwachten. R.’s advocaat had om voorlopige vrijlating gevraagd.

R. werd in oktober 2017 opgepakt in Chili en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Hij zit in voorarrest in de zwaarbewaakte gevangenis in Vught. Via een speciale procedure wist R. een overplaatsing naar een gevangenis met een lichter regime te bewerkstelligen, maar die is vooralsnog uitgebleven. Volgens zijn advocaat komt dit door de moord op advocaat Derk Wiersum, op 18 september. Hij vreest dat er een streep door de voorgenomen overplaatsing gezet gaat worden.

Concrete moordzaken zijn niet in de lopende zaak opgenomen, maar het OM heeft eerder al aangegeven aan een tweede zaak tegen R. te werken, waarin dat wel het geval is.

De volgende inleidende zitting is op 16 december.