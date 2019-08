‘Rico de Chileen’ blijft in de cel

Richard R., alias Rico de Chileen, blijft voorlopig in de cel. Zijn advocaat had gevraagd hem vrij te laten met een enkelband, maar de rechtbank noemt de verdenkingen tegen R. te zwaar. De 45-jarige Chileen wordt onder meer verdacht van het leiden van een criminele organisatie samen met de gezochte crimineel Ridouan Taghi, drugshandel en witwassen.

R. zou volgens het Openbaar Ministerie samen met Taghi en maffiakopstuk Raffaele Imperiale criminele contacten hebben onderhouden, blijkt uit door justitie ontsleutelde geheime communicatie via PGP-telefoons. Imperiale werd vooral bekend als heler van twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh (Zeegezicht bij Scheveningen en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen). De doeken werden in 2016 ontdekt bij een onderzoek naar de maffia in Napels. Imperiale zou ook vanuit Amsterdam op grote schaal in drugs hebben gehandeld.

Er komt ook nog een andere strafzaak tegen R., waarin hij terechtstaat voor het uitlokken dan wel medeplegen van meerdere liquidaties. Echter, om hem voor die liquidaties te kunnen vervolgen, is toestemming van Chili nodig. R. is uitgeleverd op basis van de bestaande aanklacht en die mag niet zonder toestemming van het uitleverende land worden uitgebreid. Omdat er volgens de advocaat van R. nog geen schot zit in die tweede zaak, vroeg hij R. voorlopig uit de cel te laten. De rechter vond de huidige verdenkingen echter al zwaarwegend genoeg.

Volgens het OM kunnen er steeds meer moorden aan R. kunnen worden gelinkt, zoals onder meer de moord op misdaadblogger Martin Kok (2016) en op Luana Luz Xavier (2014), een van de weinige vrouwelijke slachtoffers van het onderwereldgeweld.

Ook de onlangs tot een levenslange celstraf veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. zou nauw met Rico en Taghi hebben samengewerkt. Het OM liet weten zowel Taghi als Noffel in deze zaak niet te vervolgen, omdat dat „niet opportuun” zou zijn: F. zit al levenslang vast, de voortvluchtige Taghi is hoofdverdachte in een andere grote liquidatiezaak.

R. werd in oktober 2017 opgepakt in Chili en maart vorig jaar uitgeleverd aan Nederland.