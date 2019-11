Richard de Mos terug in Haagse raad

Oud-wethouder Richard de Mos, die verdacht wordt van corruptie, is terug in de gemeenteraad van Den Haag. Hij legde donderdag de eed af en is weer fractievoorzitter van de partij die hij heeft opgericht, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Hij neemt de plek in van een partijgenoot, die opstapte uit de raad om plaats te maken voor De Mos.

De Mos en partijgenoot Rachid Guernaoui zouden als wethouders bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties aan de partij. Het Openbaar Ministerie doet daar onderzoek naar. De Rijksrecherche doorzocht de werkkamers en de woningen van De Mos en Guernaoui. Zij stapten op als wethouders. Het stadsbestuur waar hun partij in zat, is uiteengevallen. Een nieuwe coalitie is er nog niet.

Rachid Guernaoui komt voorlopig nog niet terug in de raad.