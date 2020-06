Rhenen: Weiger geen reclame Second Love

Reclame-uitingen van onder andere datingsite Second Love moeten alleen worden geweerd als ze strijdig zijn met landelijke wet- en regelgeving. Dat besloot de gemeenteraad van Rhenen donderdagavond.

De motie hierover werd gesteund door elf raadsleden. De zes raadsleden van SGP, ChristenUnie en CDA stemden tegen.

In februari liet de gemeente een poster van Second Love uit een bushokje weghalen. Daarbij beriep het zich op een artikel in de overeenkomst met de beheerder van de bushokjes dat „een reclame-uiting wordt verwijderd indien de gemeente van mening is dat deze aanstootgevend is.”

Wethouder Jolanda de Heer-Verheij (ChristenUnie) vond de motie overbodig, omdat het college altijd uitgaat van landelijke wet- en regelgeving. Een motief voor het verwijderen van de poster was dat in Rhenen veel jeugdigen hulp krijgen vanwege echtscheidingen. „Daarom zijn wij geen voorstander van dergelijke reclame-uitingen”, verklaarde het college eerder.