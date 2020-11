Rhenen verruimt openingstijden supers op feestdagen

De gemeente Rhenen verruimt voor de komende feestdagen de openingstijden voor de supermarkten, om piekdrukte op de dagen erna te voorkomen. „Het winkelend publiek wordt zo meer over de tijd verspreid waardoor het mogelijk is de corona-richtlijnen, zoals het houden van ten minste anderhalve meter afstand, beter te volgen.”

Supermarkten mogen op tweede kerstdag en volgend jaar op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag van 12.00 tot 19.00 uur geopend zijn. De winkeltijdenverordening uit 2016 stond supers al opening van 12.00 tot 17.00 uur toe. Het college stelde voor dat ze twee uur eerder open zouden kunnen gaan.

Een wijzigingsvoorstel van de SGP en de VVD om de extra twee uur met het oog op de kerkdiensten ‘s ochtends naar de namiddag en de vooravond te verplaatsen, werd unaniem aanvaard. “Het winkelend publiek en de mensen die naar de kerk gaan ervaren het, juist in deze tijd, niet als prettig wanneer men elkaar moet passeren, mede omdat men van dezelfde parkeergelegenheid gebruik maakt”, aldus de twee partijen.

In april besloot de gemeenteraad al voor dit jaar de openingstijden voor supermarkten op Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag te verruimen. In het raadsvoorstel benadrukte het college dat niet voor winkelopening op eerste kerstdag, eerste paasdag en eerste pinksterdag is gekozen. “Daardoor wordt de zondagsrust, een belangrijk goed in onze gemeente, zoveel als mogelijk gerespecteerd.”