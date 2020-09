Rhenen laat reclame Second Love niet meer verwijderen

De gemeente Rhenen laat voortaan geen wettelijk toegestane reclameposters meer verwijderen uit bushokjes.

Dat hebben burgemeester en wethouders na juridisch onderzoek besloten. Het college komt daarmee de meerderheid van de raad tegemoet, die in juni in een motie uitsprak dat reclame-uitingen alleen moeten worden geweerd als ze strijdig zijn met landelijke wet- en regelgeving. De zes raadsleden van SGP, CU en CDA stemden toen tegen.

In februari liet de gemeente posters van Second Love weghalen na klachten van de SGP. De advertenties zetten volgens deze partij aan tot ontrouw, wat kan leiden tot echtscheidingen, ellende voor kinderen en voor de gemeente extra uitgaven voor jeugdzorg.

Burgemeester Hans van der Pas heeft laten nagaan wat de motie betekent voor de overeenkomst met de exploitant van de achttien bushokjes in de gemeente. Dat contract geeft het college de bevoegdheid om aanstootgevende posters te laten verwijderen.

Juridisch toelaatbaar

Het college concludeert nu dat de reclames van Second Love juridisch toelaatbaar zijn. Daarmee volgt het de Reclame Code Commissie, die eerder oordeelde dat de wijze waarop Second Love haar diensten aanprijst tot nu toe de grens van het toelaatbare niet te buiten gaat. „De strekking van de motie is begrijpelijk”, stelt het college. „Politieke of morele keuzes mogen geen rol spelen bij de beoordeling van de advertenties.” Van de bevoegdheid in de overeenkomst wordt daarom vanaf nu geen gebruik meer gemaakt. De twee wethouders van de SGP en CU onderschrijven het collegebesluit niet.