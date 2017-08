Rhenen: Geen wijziging van grens met Veenendaal

De gemeentegrens tussen Rhenen en Veenendaal in het gebied Veeneind, nabij de Veenendaalse wijk Petenbos, wordt niet gewijzigd.

Dat stelt het college van Rhenen voor aan de gemeenteraad. Burgemeester Van der Pas maakte het raadsvoorstel donderdagochtend bekend. Bewoners en bedrijven in het Veeneind ervaren hinder van de bestaande grens, die soms dwars door huizen en tuinen loopt. De problemen betreffen onder meer de aanleg van glasvezel voor snel internet, de afvalinzameling en onduidelijkheid over postcodes en het netnummer. Omdat het hoofdzakelijk inwoners van de gemeente Rhenen en Rhenens grondgebied betreft is afgesproken dat eerst de raad van Rhenen zich uitspreekt over de kwestie, die circa tachtig adressen aangaat.

Belangrijk argument voor het college is dat, volgens een onderzoek van afgelopen voorjaar, de bewoners van het Veeneind sterk verdeeld zijn over de wenselijkheid van het verleggen van de gemeentegrens. „Een grenscorrectie komt daarom slechts aan de wensen van een beperkt deel van de inwoners tegemoet.”

Volgens het college zijn de problemen vooral van praktische aard en maar voor een deel met een wijziging van de gemeentegrens op te lossen. Beide gemeenten moeten samen bekijken wat zij kunnen doen om de ongemakken weg te nemen, aldus het voorstel.

Dat veel bewoners van het Veeneind zich als Veenendaler identificeren en zich voor voorzieningen oriënteren op Veenendaal, acht het college begrijpelijk, gezien de ligging van het gebied tegen de bebouwde kom van Veenendaal. Maar: „Dat maakt een grenscorrectie nog niet noodzakelijk. Over een wijziging wordt verschillend gedacht in de vier buurten van het Veeneind.”