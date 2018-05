RFO krijgt eerste vrouwelijke chef-dirigent

Het Radio Filharmonisch Orkest krijgt als eerste Nederlandse symfonieorkest een vrouwelijke chef-dirigent. Het gaat om de 36-jarige Amerikaanse Karina Canellakis, maakte het orkest bekend.

Canellakis is vanaf 1 september 2019 voor minstens vier jaar aan het orkest verbonden. Ze volgt Markus Stenz op. In maart maakte Canellakis haar debuut bij het Radio Filharmonisch Orkest in Utrecht en Amsterdam, met werken van Britten, Sjostakovitsj en Beethoven. Voor veel orkestleden was dat aanleiding om te pleiten voor haar aanstelling als chef-dirigent.

In 2016 won Canellakis de Sir Georg Solti Conducting Award. De afgelopen twee seizoenen stond ze voor ruim 25 gerenommeerde orkesten. In juni maakt ze haar debuut bij het Orchestre de Paris, deze zomer dirigeert ze het BBC Symphony Orchestra bij de Proms. Volgend seizoen zal ze het Nobelprijsconcert dirigeren met het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Stockholm.