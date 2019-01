Revu trekt stukken sjoemelende journalist in

Nieuwe Revu heeft 27 artikelen van de journalist Peter Blasic ingetrokken. Er zijn twijfels ontstaan over de vaak anonieme bronnen die hij opvoerde, schrijft het blad. Het tijdschrift de Groene Amsterdammer onthulde deze week dat Blasic, die zich ook wel Mertens noemde, in een groot aantal Belgische en Nederlandse media dubieuze verhalen schreef. Volgens de Groene is hij bij Elsevier, HP/De Tijd en het Belgische Apache eerder al op plagiaat betrapt.

Blasic ontkent in de Groene dat hij plagiaat heeft gepleegd. In Duitsland speelde recent een soortgelijke affaire bij het gezaghebbende Der Spiegel, waar Claas Relotius ook verhalen fabriceerde. Dagblad Trouw ontsloeg in 2014 een redacteur, nadat was gebleken dat hij bronnen had verzonnen. De krant schrapte 126 artikelen van zijn hand, waaronder een geruchtmakend verhaal over het bestaan van een ‘shariadriehoek’ in de Haagse Schilderswijk.