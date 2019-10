Revis neemt taken Krikke tijdelijk waar

Boudewijn Revis neemt voorlopig de taken over van de zondag opgestapte burgemeester Pauline Krikke. Dat is de uitkomst van een in allerijl belegde collegevergadering. Krikke (VVD) maakte zondag via haar instagramaccount bekend dat ze haar ontslag heeft ingediend.

"Den Haag heeft het zwaar", zei de VVD'er na afloop van de vergadering tegen de verzamelde pers. "De afgelopen dagen zijn er veel dingen gebeurd die niet goed zijn voor de stad." Het college laat in een verklaring weten de beslissing van Krikke te respecteren.

De 45-jarige Revis (VVD) is wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen en tweede loco burgemeester. Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is weliswaar eerste loco burgemeester, maar hij trok zich vorige week tijdelijk terug als wethouder. Tegen hem is een justitieel onderzoek gaande omdat hij mogelijk bevriende ondernemers heeft geholpen met vergunningen in ruil voor donaties aan de partij.

"Deze week was voor Den Haag, ons college en onze medewerkers een harde klap. Dat hakt er bij alle collegeleden flink in", staat in de verklaring. De Commissaris van de Koning heeft maandag een gesprek met de fractievoorzitters "om de volgende stappen te zetten voor het aanzoeken van een waarnemend burgemeester, die op korte termijn kan beginnen".

De mededeling van Krikke kwam voor velen als een verrassing. Komende donderdag zou ze een debat hebben over het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vonkenregen in Scheveningen, die werd veroorzaakt door uit de hand gelopen vreugdevuren op het strand. Op Instagram kondigde ze zondag haar vertrek aan in een persoonlijke boodschap aan de inwoners van Den Haag. Het filmpje is zondagavond ruim 13.000 keer bekeken.

Revis studeerde bestuurskunde en volgde de officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Hij is sinds 2012 wethouder in Den Haag. Daarvoor was hij gemeenteraadslid en van 2010 tot 2012 ook fractievoorzitter van de Haagse VVD. Op zijn achttiende was hij al lid van de VVD. Revis is getrouwd en heeft twee zonen.