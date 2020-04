Revalidatiecentra verwachten ‘grote uitdaging’ aan te kunnen

De revalidatiesector verwacht de toestroom van genezen coronapatiënten aan te kunnen. Een „grote uitdaging” wordt het wel om deze patiënten te behandelen en tegelijkertijd de revalidatiezorg voor mensen met andere aandoeningen weer op gang te krijgen, laat brancheorganisatie Revalidatie Nederland desgevraagd weten.

De branche houdt het aantal intensivecarepatiënten goed in de gaten. Vooral zij hebben doorgaans hulp nodig om te revalideren. Een ic-opname duurt vaak weken en kan diepe sporen achterlaten, zowel fysiek als psychisch.

De revalidatieduur is „heel wisselend”, zegt een woordvoerster van Revalidatie Nederland. „Sommige patiënten knappen verbazingwekkend snel op en kunnen na een week het revalidatiecentrum verlaten om poliklinisch verder te revalideren. Voor anderen is er de verwachting dat ze ongeveer 3 maanden in het revalidatiecentrum moeten verblijven.”

Goede nazorg is heel belangrijk, benadrukt de organisatie. Vaak lopen mensen die op een ic hebben gelegen tegen nieuwe problemen aan wanneer ze hun gewone leven hervatten en weer gaan werken. „Bijvoorbeeld als gevolg van hersenschade. Denk aan geheugenproblemen, concentratieproblemen, planningsproblemen, vermoeidheid”, somt de woordvoerster op. De medisch-specialistische revalidatiesector pleit daarom voor de oprichting van speciale nazorgpoli’s voor voormalige coronapatiënten.

Nederland telt achttien gespecialiseerde revalidatiecentra. Daarnaast zijn er diverse zelfstandige behandelcentra en hebben meerdere ziekenhuizen een eigen revalidatiecentrum. De brancheorganisatie wijst erop dat de centra al aan het begin van de coronacrisis bedden en personeel hebben vrijgemaakt en extra beschermingsmateriaal hebben gekocht. Revalidatie Nederland kan geen precieze cijfers geven over de capaciteit.

De revalidatiecentra gaan ervan uit dat ze het werk aan zullen kunnen, maar hebben wel zorgen, bijvoorbeeld over de kosten. „Wij staan in voortdurend overleg met zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat de extra kosten die we voor Covid-19-patiënten maken, evenredig worden verdeeld en om ervoor te zorgen dat we in staat zijn om goede zorg aan al onze patiënten te blijven bieden.”