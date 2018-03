Reuzenpanda’s Ouwehands snuffelen aan elkaar

De twee reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark hebben woensdag voor het eerst met elkaar contact gehad. Het vrouwtje Wu Wen kon het mannetje Xing Ya zien, ruiken en horen. „Ze hadden neus-aan-neuscontact”, liet het dierenpark weten.

Vanuit hun aparte nachtverblijven waren de twee pandaberen zich bewust van elkaars aanwezigheid en toonden ze ook interesse in elkaar. „Het vrouwtje Wu Wen liet haar interesse in het mannetje merken door het maken van hoge piepende geluiden. Het mannetje Xing Ya reageerde door contact te zoeken.”

De reuzenpanda’s kwamen vorig jaar april vanuit China aan in Nederland en verblijven sindsdien in Ouwehands. Het mannetje en het vrouwtje hebben beiden hun eigen buiten- en binnenverblijf. Een afscheiding scheidt de twee beren van elkaar, maar ze kunnen wel aan elkaar wennen.

De pandaverzorgers houden het gedrag van de twee nauwlettend in de gaten. Zo kan het gedrag van het vrouwtje erop wijzen dat haar vruchtbare periode eraan komt. Die periode is met twee tot zeven dagen aan de korte kant. Wu Wen is jong volwassen en slechts één keer per jaar vruchtbaar. Wanneer dat precies is, is onduidelijk.

De verzorgers trainen intussen het mannetje om op zijn achterpoten te kunnen staan. Hierdoor bouwt Xing Ya spiermassa op. „Mocht het moment daar zijn, dan heeft hij in ieder geval genoeg kracht om de paring daadwerkelijk te volbrengen”, aldus Ouwehands.