Reuzenpanda’s eindelijk te bewonderen

De twee reuzenpanda’s zijn deze week eindelijk te bewonderen in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Xing Ya en Wu Wen kwamen op 12 april onder grote belangstelling vanuit China aan in Nederland. De afgelopen periode hebben de twee dieren de tijd gekregen om te wennen in hun nieuwe omgeving.

Pandasia, het speciale verblijf voor de twee panda’s, zal dinsdagmiddag officieel worden geopend door de Chinese ambassadeur Wu Ken en Marcel Boekhoorn, de eigenaar van het dierenpark.

Vanaf woensdag kan het publiek de twee beesten bekijken. Bezoekers moeten hier wel vooraf online kaartjes voor bestellen. De verwachting is dat veel mensen voor de panda’s naar Rhenen zullen komen. De ANWB waarschuwt bezoekers rekening te houden met files rondom Rhenen.