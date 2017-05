Reuzenpanda’s eindelijk naar buiten in Rhenen

De reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya hebben dinsdag aan het eind van de middag hun eerste stappen in de Nederlandse buitenlucht gezet. De beren mochten eindelijk naar buiten in het speciaal voor hen gebouwde Pandasia in Ouwehands Dierenpark In Rhenen. De panda’s arriveerden op 12 april al in Nederland, maar moesten eerst uitrusten van de reis vanuit China en in quarantaine.

„Het is een dag om nooit te vergeten”, jubelde dierentuineigenaar Marcel Boekhoorn. Hij heeft zestien jaar zijn best gedaan om de panda’s naar Nederland te halen. Dat het is gelukt, is een teken van vriendschap van China voor Nederland, legden Chinese gasten dinsdag uit.