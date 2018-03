Reuring rond stort Parijse grond in recreatieplas Culemborg

Het plan om slib uit het buitenland te gebruiken voor de ‘verondieping’ van de Redichemse Waard in Culemborg zorgt voor veel commotie. CU-Tweede Kamerlid Dik-Faber heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om opheldering gevraagd.

Dagblad De Gelderlander stelde maandag de kwestie aan de orde. De krant wijst erop dat de wet in 2009 werd gewijzigd, waardoor er voor slibstort geen vergunning meer nodig is.

Het nieuwe beleid geeft baggeraars meer vrijheid bij projecten waarbij nieuwe natuur wordt gecreëerd door diepe plassen langs de rivieren te verondiepen.

Omdat er in ons land onvoldoende baggerslib beschikbaar is, importeren baggerbedrijven het slib op grote schaal uit het buitenland, vooral uit België. Er bestaat een mogelijkheid dat grond die vrijkomt bij het boren van metrotunnels in Parijs gebruikt gaat worden bij de herontwikkeling van de Redichemse Waard langs de Lek.

Eigenaar, gemeente, projectontwikkelaar De Redichemse Waarden en Het Collectief - een samenwerkingsverband van belangenbehartigers - overleggen al geruime tijd over een plan voor de voormalige zandwinplas waarbij verbetering van de kwaliteit voorop staat.

Fractievoorzitter Jumelet van de CU in Culemborg, is blij dat partijgenoot Dik aandacht vraagt voor de slibstort. „Het is goed dat de feiten boven water komen. Het probleem speelt niet alleen hier, elders gebeurt hetzelfde.”

Jumelet is blij dat de problemen over het buitenlandse slib worden aangekaart. „Duidelijk is dat in het buitenland andere keuringsnormen worden gehanteerd dan in ons land.”

Algengroei

Bovendien wijst hij op de mening van deskundigen die benadrukken dat het riskant is om baggerslib te storten dat uit een ander gebied komt. „Het heeft een andere samenstelling en kan bijvoorbeeld leiden tot algengroei. Het water dat nu prachtig helder is, verandert dan in groene soep.”

Voor Jumelet staat de kwaliteit van het gebied voorop. „De gemeenteraad heeft steeds uitgesproken dat de kwaliteit voorop staat. Eerst maakten vooral natuurorganisaties en de cultuurhistorische vereniging zich druk om de kwestie. Nu de waterkwaliteit in het geding is, maken veel inwoners zich zorgen.”

Gijs van Waning van De Redichemse Waarden BV heeft weinig waardering voor alle ophef. „Pure stemmingmakerij”, vindt hij. „We houden ons keurig aan de regels. Er wordt volop afval uit- en ingevoerd, al tientallen jaren. Daar hoor je niemand over. Nu ontdekt iemand dat we mogelijk grond uit Parijs hierheen halen en dan is het huis te klein. Als wij dezelfde grond naar het buitenland vervoeren om daar nieuwe natuur te maken, zouden alle kranten enthousiast zijn. Nu staat iedereen op z’n achterste benen.”

Volgens Van Waning gaat het om ‘ongeroerde’ grond die vrijkomt bij de projecten die in Parijs worden uitgevoerd. „Schone grond waar de mens nooit iets mee heeft gedaan. Ze willen er daar zo snel mogelijk vanaf. Dat maakt de grond voor ons goedkoper en zorgt ervoor dat we ons project sneller uit kunnen voeren.”

Machtsspel

Waning betreurt het dat de tegenstanders hebben gekozen voor de confrontatie. „Het gaat om een machtsspel. Ze komen niet met ideeën, maar proberen het project te frustreren en bestoken de pers met onwaarheden.”

Wethouder Stolwijk (D66) laat weten het „heel bijzonder” te vinden dat de landelijke overheid dit gesleep met baggerslib door Europa toestaat.

De wethouder benadrukt dat het storten van slib in de Redichemse Waard alleen is toegestaan als dat de kwaliteit van het gebied verbetert.