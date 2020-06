Reuen vaak gecastreerd om gedrag, maar dat werkt soms averechts

Reuen worden veel vaker gecastreerd in de hoop op beter gedrag dan hun vrouwelijke soortgenoten. Dat heeft Wageningen University & Research vastgesteld. „En dat terwijl sommige honden na castratie juist ongewenst gedrag zoals agressie kunnen gaan tonen”, aldus de universiteit.

Er werd gekeken naar de dieren van 500 mensen. Meer dan de helft van de gecastreerde reuen was ontmand omdat ze lastig waren. Van alle gecastreerde vrouwtjes ofwel teven was dat slechts in 11 procent het geval. Bij 18 procent van de gecastreerde reuen nam agressie toe na de ingreep. Oorzaak kan een gegroeide onzekerheid van de hond zijn.

„Opvallend is dat hondentrainers en gedragstherapeuten castratie veel minder vaak aanraden dan dierenartsen, terwijl juist zij geschoold zijn in hondengedrag”, zegt de universiteit ook. Dat zou kunnen komen doordat dierenartsen meer vanuit een medisch dan uit gedragskundig oogpunt kijken.

„Het is belangrijk dat er een goede balans is tussen een medisch en een gedragsdeskundig advies”, aldus een van de onderzoekers.