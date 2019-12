RET zet eerste stap naar uitstootvrij busvervoer

De Rotterdamse RET heeft maandag de eerste 55 elektrische bussen officieel in gebruik genomen. In 2030 moeten alle bussen van het openbaarvervoerbedrijf uitstootvrij rijden.

„Met de introductie van de bussen besparen we jaarlijks meer dan een miljoen liter diesel en ruim 4000 ton CO2”, aldus Maurice Unck, algemeen directeur van de RET. De komende maanden worden oudere dieselbussen vervangen en gaan er nieuwe dieselhybride bussen en zuinigere dieselbussen de weg op.

Omdat de zero emissietechniek zich snel ontwikkelt heeft de RET gekozen om de busvloot geleidelijk te vervangen. Ook vraagt de overstap om trainingen voor buschauffeurs en monteurs, het aanpassen van infrastructuur en het inpassen van snelladen in de dienstregeling. Unck benadrukt dat reizigers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

De e-bussen rijden op groene stroom, zijn een stuk stiller dan diesels en worden ingezet in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Voor het opladen heeft het ov-bedrijf onder andere snellaadstations geplaatst. Reizigers kunnen in de e-bus gebruikmaken van USB-laadpunten en in de toekomst mogelijk inchecken met hun bankpas.