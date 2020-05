RET: recordjaar 2019 scherp contrast met 2020

Tussen recordjaar 2019 en de huidige situatie zit voor de RET een zeer groot verschil. Door de coronamaatregelen wordt maar 40 procent reizigersbezetting verwacht. Dat zegt Maurice Unck, algemeen directeur van het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf.

De RET presenteerde donderdag het jaarverslag 2019, waarin staat dat het bedrijf vorig jaar een recordomzet behaalde en meer reizigers dan ooit vervoerde. De toename in reizigers komt onder meer doordat de metro op de Hoekse Lijn is gaan rijden, goed voor 27.000 dagelijkse in- en uitstappers op een gemiddelde doordeweekse dag.

Reizigers gaven de RET een 7,9 op het gebied van klanttevredenheid, ook dat cijfer was hoger dan het jaar daarvoor. In 2019 bleven de cijfers op het gebied van zwartrijders relatief gelijk, wel steeg het aantal incidenten. Het vervoersbedrijf zegt deze stijging nauwlettend in de gaten te houden.

„Een mooi recordjaar, een scherper contrast met de huidige coronacrisis is bijna niet denkbaar,” aldus Unck. „Nu moeten we als ov-bedrijf onze reizigers vragen het ov alleen maar te nemen als het echt moet en stevenen we af op een dieptepunt.” De RET bereidt zich momenteel voor op een terugkeer naar een volledige dienstregeling en de aanvullende coronamaatregelen per 1 juni, waarbij mondkapjes verplicht zijn en de vervoerder 40 procent van de normale bezetting verwacht.

Unck zegt niet te weten wat de toekomst brengt als het om de gevolgen van corona gaat, „maar zolang er in deze regio 200.000 huizen worden bijgebouwd is het noodzaak om de investeringen in het ov daarmee gelijk te laten lopen.”