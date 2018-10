RET koopt zijn laatste dieselbussen

Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET heeft voor de laatste keer bussen aangeschaft die op diesel rijden, veertig stuks in totaal. Leverancier VDL mag daarnaast 103 hybride bussen leveren, die deels op diesel rijden en deels elektrisch zijn aangedreven. De komende jaren wil de RET steeds meer volledig elektrisch aangedreven bussen aanschaffen.

De eerste 55 e-bussen zijn al eerder dit jaar besteld, ook bij VDL, dat ze onder meer fabriceert in Valkenswaard. Die worden naar verwachting eind volgend jaar in gebruik genomen. Vervolgens wil de vervoerder in 2021 en 2024 nog eens 50 e-bussen de weg op laten. In 2029 moeten er nog eens 110 volgen als sluitstuk. Vanaf dan stoten bussen van de RET geen schadelijke stoffen meer uit.

„Omdat we steeds gebruik willen maken van de nieuwste technologieën voor elektrische bussen, spreiden we onze investeringen”, legt RET-directeur Maurice Unck uit.

Overheden en vervoersregio’s hebben landelijk afgesproken dat ze vanaf 2025 geen dieselbussen meer aanschaffen. In 2030 moet de dieselbus helemaal uit het straatbeeld zijn verdwenen.

De hybride bussen zijn naar verwachting 40 procent zuiniger dan de huidige diesels.