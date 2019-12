RET-directeur: Hoekse Lijn overtreft alle verwachtingen

De Hoekse Lijn, de nieuwe metroverbinding tussen Hoek van Holland en Rotterdam, overtreft alle verwachtingen van exploitant RET. De lijn rijdt sinds 30 september en volgens het vervoersbedrijf werden in de eerste drie weken van december gemiddeld 26.800 in- en uitcheckers per werkdag geteld en in november 27.000. In oktober waren het er 24.000. Het vervoersbedrijf dacht er drie jaar voor nodig te hebben om deze aantallen te halen.

De Hoekse Lijn is de oude spoorlijn tussen Rotterdam Centraal en Hoek van Holland. 31 maart 2017 reed de laatste trein over het traject dat sindsdien is omgebouwd tot metrolijn. Die is 24 kilometer lang.

RET-directeur Maurice Unck roept maandag opnieuw op tot extra investeringen in de lijn: „Als we niet snel investeren in de metro, moeten we in de regio Rotterdam tussen 2025 en 2030 reizigers op de perrons laten staan”, verwacht hij. Volgens Unck maakt het grote aantal mensen dat gebruik maakt van de Hoekse Lijn de noodzaak duidelijk om geld in het Rotterdamse metronetwerk te steken. Daar zou ongeveer 5 miljard euro voor nodig zijn.

„We wachten op geld uit Den Haag”, zei Unck op BNR Nieuwsradio. „We hopen op de lijstjes te staan die nu circuleren in Den Haag.”

De RET meldt ook dat uit de meest recente cijfers blijkt dat het vervoersnetwerk harder groeit dan al was voorzien. „Met een groei van 6 procent reizigerskilometers en op delen van het metronetwerk zelfs 10 procent, wordt het metronetwerk ten volle benut”, aldus de vervoerder. Reizigerskilometers zijn de aantallen kilometers die door alle mensen samen wordt gereisd. Op een gemiddelde werkdag in 2019 telde de RET 670.000 in- en uitstappers in bus, tram en metro. In voorgaande jaren lag dit aantal rond de 600.000.