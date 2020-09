Resultaten inspecties horecazaken wekelijks gepubliceerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet voortaan elke week de nieuwste resultaten van haar inspecties op de website. De actieve openbaarmaking moet leiden tot meer transparantie en hierdoor ook het beter naleven van de regels en wetten.

Van horecazaken in de vier grote steden, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en Nederlandse lunchrooms was informatie over de voedselveiligheid al wel beschikbaar. De informatie over horecagelegenheden in heel Nederland wordt nu sneller en systematischer online gezet, namelijk elke maandag om 12.00 uur.

Op basis van een nieuwe gezondheidswet mag de NVWA sinds 1 september uitgebreider publiceren over de voedselveiligheid bij onder andere horecagelegenheden en visafslagen. Publiceren kan nu al na 2 weken.

Ondernemers krijgen nog wel de kans om bezwaar te maken tegen de publicatie.