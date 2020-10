’Resultaten bemoedigend, maar sneltest is niet zonder risico’s’

Onderzoeker Marc Bonten van het UMC Utrecht noemt de resultaten met sneltesten om het coronavirus op te sporen „erg bemoedigend”. Tegelijkertijd waarschuwt de arts-microbioloog dat aan het gebruik van sneltesten „ook risico’s kleven”. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bespreekt hij de voorlopige resultaten van onderzoek naar twee sneltesten. Bonten constateert dat die testen „onze aanpak van het coronavirus rigoureus gaan veranderen”.

De studies maken echter ook duidelijk dat sneltesten niet waterdicht zijn. Bij proeven in Utrecht, in Breda en op Aruba varieerde de zogeheten sensitiviteit van 71,6 procent tot 94,1 procent. Dit percentage drukt uit hoeveel mensen die positief testten met de gevoeligere PCR-test ook een positief resultaat kregen met de sneltest. Die mist dus een aanzienlijk deel van de mensen die het virus bij zich dragen.

Op de grootste testlocatie, in Utrecht, testten de onderzoekers 1257 mensen zowel met een PCR-test als met een sneltest van de Amerikaanse fabrikant Abbott. Bij 123 mensen gaf de PCR-test een positief resultaat, de sneltest gaf bij slechts 90 personen een positieve uitslag, meldt het UMC Utrecht. Dat komt neer op 73 procent. Bonten en zijn collega-onderzoeker Marije Hofstra zeggen dat de sneltest minder snel positief uitvalt bij mensen die minder virusdeeltjes bij zich dragen. „Dat hoeft niet erg te zijn, omdat mensen met een lagere hoeveelheid virus waarschijnlijk minder bijdragen aan nieuwe besmettingen dan mensen met een hoge hoeveelheid virus”, aldus Hofstra. De onderzoekers telden slechts één keer een onterecht positief resultaat.

De sneltesten geven binnen een kwartier een uitslag. Dat is een groot voordeel ten opzichte van de gebruikelijke PCR-testen, waarop mensen nu soms dagen moeten wachten. Bonten en de andere onderzoekers zien dan ook goede mogelijkheden voor het toepassen van sneltesten in het onderwijs en de gezondheidszorg. Daarvoor moet wel „nog veel uitgezocht worden”. Want vertrouwen op sneltesten is niet zonder risico’s, aldus Bonten.

Hij verwijst bijvoorbeeld naar de receptie in de tuin van het Witte Huis die mogelijk is uitgedraaid op een zogenoemd „superspreader event”. Diverse aanwezigen, die volgens Amerikaanse media allemaal vooraf een sneltest hadden ondergaan, zijn in de week daarna positief getest op het virus. Onder de zieken waren zoals bekend ook president Donald Trump en zijn vrouw Melania. Op beelden was te zien dat de genodigden geen afstand tot elkaar hielden. Ze vertrouwden blijkbaar op de negatieve sneltesten.