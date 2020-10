Resten van Romeins verdedigingswerk opgegraven in Zuid-Holland

Bij voormalig Vliegveld Valkenburg zijn de resten van een Romeins verdedigingswerk uit de vroege 1e eeuw na Christus gevonden. Volgens de provincie Zuid-Holland gaat het om een Romeinse spitsgracht, een verdedigingswal en meerdere houten funderingen van vermoedelijke wachttorens en/of een poortgebouw.

Die resten zijn waarschijnlijk onderdeel van een groot Romeinse kampement of misschien zelfs een fort. De archeologische vondsten zijn spectaculair en uniek voor Nederland te noemen, aldus de provincie.

De grootte en de inrichting van het kampement zijn nog niet precies vastgesteld, maar worden zeer groot geschat. Archeologen durven volgens de provincie voorzichtig te speculeren dat het gaat om een fort van grote omvang, mogelijk een legioenskamp. Het Romeinse fort Praetorium Agrippinae, waarvan de resten onder de huidige kerk van Valkenburg liggen, was het hoofdkwartier van het Romeinse leger in het westen van ons land. Deze ontdekkingen tonen aan dat in de directe omgeving van het fort kampementen lagen, waarin Romeinse troepen bivakkeerden.

De rest van het gebied wordt in de komende maanden verder onderzocht. De archeologen zullen deze bijzondere resten zo snel mogelijk blootleggen en veilig stellen en naar laboratoria brengen voor verder wetenschappelijk onderzoek en conservering.